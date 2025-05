Il y a tous ceux qui ont la chance de pouvoir être rapidement remboursés par Amazon… et puis il y a les autres. C'est ce dont on se rend compte ces derniers temps, après qu'un certain nombre d'utilisateurs de la plateforme ont annoncé sur les réseaux sociaux que, finalement, un dossier de remboursement vieux de plusieurs années a enfin été traité.

Parmi les exemples, dont The Verge se fait l'écho, on voit que certains ont dû attendre un temps infini. C'est le cas par exemple de ce client qui a expliqué avoir reçu un remboursement de 1800 dollars pour un téléviseur retourné à Amazon en… 2018 !