Une fraude massive d'articles retournés chez Amazon

Parmi les accusés, on retrouve un certain Andrew Ling, qui a commandé cinq iPad et collaboré avec le gang REKK, pour obtenir des remboursements. C'est grâce à une attaque de phishing que le groupe est parvenu à manipuler un employé du centre de distribution Amazon, pour qu'il marque les iPad comme retournés à l'entrepôt, dans les systèmes informatiques du e-commerçant.