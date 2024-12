Pour répondre à cette fraude, les plateformes comme Amazon investissent sans compter dans des technologies de pointe. Les algorithmes d'intelligence artificielle analysent les retours suspects, repèrent les motifs récurrents et identifient les adresses IP des fraudeurs. Ces outils permettent parfois de bloquer définitivement un utilisateur soupçonné de fraude en traçant son empreinte numérique. Elles s'offrent également les services d'organisations internationales comme Interpol et Europol pour démanteler les réseaux organisés.

Sur le plan juridique, les risques encourus par les fraudeurs devraient, en principe, en calmer plus d'un. En France, cette pratique est qualifiée d’escroquerie (article 313-1 du Code pénal), passible de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. Des infractions dites connexes, comme le recel (article 321-1), peuvent alourdir les sanctions. En cas de complicité, par exemple pour ceux qui promeuvent activement le refund sur les réseaux sociaux, des poursuites sont également possibles. Enfin, les boutiques peuvent s'ajouter au processus et engager des procédures civiles pour réclamer des dommages et intérêts.

Pourtant, le refund reste attractif pour de nombreux individus, notamment des jeunes sensibilisés par les réseaux sociaux. Peut-être n'ont-ils pas encore compris que « bien mal acquis ne profite jamais ».