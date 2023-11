Racheter des colis abandonnés, c'est tout à fait légal, mais ça n'empêche pas de se faire arnaquer

Dans un genre pas si éloigné, et toujours sur Facebook, les arnaques se multiplient autour de sujets très « conso », comme certains abonnements ou cartes SNCF qui seraient proposés à un prix cassé. Des stratagèmes fallacieux qui irritent la compagnie ferroviaire et celles et ceux qui peuvent se faire piéger. Soyez donc prudents, une offre trop belle reste toujours suspecte.