La Poste organise sa vente aux enchères annuelle de colis perdus, voici comment y participer

Comme évoqué plus haut, cette vente aux enchères de colis perdus et non réclamés est vouée à une bonne cause. La Poste indique en effet que l'ensemble des bénéfices réalisés dans le cadre de cet évènement seront reversés à l’Association des Familles d’Enfants Handicapés (AFEH)de La Poste et d'Orange.

L'occasion de se faire plaisir à moindres coûts (espérons-le) et en donnant de manière indirecte un coup de pouce à une association qui le mérite. Reste à savoir si, cette année à nouveau, les PlayStation 5 subiront des enchères de folie… ou si la fin de pénurie sur les consoles de jeu poussera là aussi à un retour à la normale des prix.