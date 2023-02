Fans d'Apple, ces 500 appareils rétro de la marque arrivent aux enchères

Parmi les différents objets mis en vente, on retrouvera notamment une collection d'ordinateurs Apple mis au point entre 1977 et 2008. Certains vont notamment pouvoir enchérir sur un ordinateur Lisa 1 (pour Local Integrated Software Architecture) de 1983, dont le prix de vente est estimé entre 10 000 et 20 000 dollars.

On pourra également mettre la main sur un Macintosh Plus de 1986, avec clavier et souris, pour un prix estimé entre 300 et 500 dollars. À cela viendront s'ajouter un iMac G3 « Blue Dalmatian » de 2001, une caméra QuickTake 100 de 1994, un Apple Joystick de 1983 et une Summagraphics MacTablet du début des années 80.