Un prototype de VideoPad 2 d'Apple vendu aux enchères ; les années 90 en PLS

Sous l'impulsion de John Sculley et de ses dessins, Apple a conçu entre 1993 et 1995 trois prototypes du VideoPad, un produit alors envisagé comme une déclinaison avec deux écrans du Newton (MessagePad), l’assistant numérique de la marque à la pomme commercialisé dans les années 90. L’appareil destiné à passer des appels en vidéo est finalement abandonné quelques années plus tard lorsque Steve Jobs revient aux commandes de l’entreprise en 1997.