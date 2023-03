Vendue aux enchères, cette souris est celle qui a inspiré la souris moderne à un certain Steve Jobs

S'il fallait remonter l'histoire de l'informatique pour essayer de trouver un événement fondateur, beaucoup pointeraient en direction de ce qui est connu sous le nom de « The Mother of All Demos ». Cette conférence, souvent considérée comme la première keynote de l'histoire, a été animée par l'ingénieur Douglas Engelbart le 9 décembre 1968, et a présenté pour la première fois au public de nombreuses bases du système informatique. Le système hypertexte, le courrier électronique, la visioconférence, les interfaces graphiques ou la souris sont ainsi ce jour-là apparus au monde.

Et c'est justement une souris très similaire à celle utilisée lors de ce moment mythique il y a 54 ans qui a été récemment mise aux enchères par RR Auction. Un objet plein d'histoire, même s'il n'est pas la première version de notre souris moderne : celle conçue quelques années plus tôt par Douglas Engelbart et Bill English était un appareil en bois intégrant deux roues de métal. Et pour se payer l'histoire, il faut mettre le prix, comme le montre cette vente aux enchères !