La Poste lance sa collection de NFT, et c'est pour une bonne cause !

Parmi les plus de 4 000 photographies présentées, 10 ont été transformées en NFT, et sont dès à présent disponibles sur la plateforme Binance. Des clichés dont le prix oscille actuellement entre 90 et 120 dollars environ, et dont les bénéfices seront reversés à la Croix-Rouge. Les enchères se termineront dans un peu plus de trois jours, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.