La folie des NFT gagne même les Nations unies (mais c'est pour la bonne cause)

Les NFT s’invitent partout, même aux Nations unies. À l’occasion du 8 mars prochain, journée internationale des droits de la femme, l’ONU exposera une collection inédite et complète de Boss Beauties, baptisée Role Models. Une initiative féminine, qui regroupe actuellement plus de 10 000 NFT vendus à un prix plancher de 2,3 ETH sur OpenSea, soit environ 7 000 dollars par jeton non fongible. La série limitée qui sera exposée aux Nations unies a été créée en collaboration avec Cathy Hackl, qualifiée de « marraine du metaverse » (rien que ça) et spécialisée dans les thématiques du web 3.0.