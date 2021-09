La plateforme FTX lance sa marketplace de NFT et en vend (cher) un (moche) de son cru

L’exchange FTX tente de tirer parti de l’engouement que connaît le marché des NFT. Actuellement, 3 projets NFT ont même atteint plus d’un milliard de dollars de ventes : les CryptoPunks, le jeu Axie Infinity et le projet d’art Blocks Curated.

FTX a lancé sa marketplace consacrée aux NFT début juin et dévoile progressivement de nouvelles fonctionnalités. Cette fois, les utilisateurs vont pouvoir créer leurs propres œuvres d’art et les émettre sous forme de NFT pour les vendre directement sur l’exchange. FTX prélèvera environ 5 % à l’acheteur et au vendeur.

Les plateformes d'échange de crypto-monnaies Binance et OKEx proposent également des places de marché consacrées aux NFT.