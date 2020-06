La Poste déploie l'Identité Numérique, un service pour se connecter à 700 services avec un identifiant unique

Le groupe confirme son savoir-faire en matière de numérique en proposant la création, entièrement gratuite, d'une identité électronique sécurisée en ligne, grâce à un service de lettre recommandée digitalisée.

La Poste permet à tout un chacun, depuis le 27 mai, de créer une identité électronique sécurisée, le tout 100% en ligne, chez soi et sans avoir à vérifier sa boîte aux lettres. Le procédé, gratuit, a été validé par les services de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et respecte le cadre réglementaire européen, l'eIDAS. Il donne la possibilité d'effectuer des démarches dématérialisées et d'accéder à plus de 700 services en ligne via le dispositif FranceConnect, sans se soucier de ses identifiants.

L'Identité Numérique pour favoriser la dématérialisation des démarches administratives

La France se prépare depuis plusieurs années à ce que les citoyens exercent leurs démarches administratives de façon dématérialisée. Le confinement dû au coronavirus, et le déconfinement aujourd'hui, tendent à renforcer cet effort vers des démarches 100% numériques. Pour répondre aux besoins notamment des collectivités locales ou des organismes publics, La Poste permet à tout utilisateur de créer son Identité Numérique grâce à un système de recommandée électronique qui lui permet de recevoir son activation, de manière sécurisée et authentifiée.

Plusieurs conditions sont nécessaires à la création de son Identité Numérique. Dans un premier temps, il faut évidemment être majeur. Il est indispensable de disposer d'un smartphone Android (compatibilité à partir de la version 5.0) ou d'un iPhone (compatibilité iOS à partir de la version 10) et de se munir d'une pièce d'identité française en cours de validité (passeport, carte nationale d'identité ou titre de séjour supérieur à cinq ans).

Vous devez en toute logique livrer certaines de vos données personnelles pour créer cette identité, comme votre adresse mail. Si vous bénéficiez déjà d'un compte La Poste, vous gagnerez un peu de temps durant l'inscription.

Un parcours de création 100 % digital en complément du face-à-face

Une sécurisation renforcée durant le processus de création

Dans le détail, le processus de création démarre d'abord par la vérification de l'adresse électronique (qu'il convient de confirmer dans les sept jours). Ensuite, l'utilisateur doit procéder au scan de sa pièce d'identité. Celui-ci est invité à vérifier les informations reportées sur la plateforme de La Poste. « Le service de l’Identité Numérique ne conserve pas le fichier téléchargé de la pièce d’identité de l’utilisateur et ne conserve exclusivement que les 4 derniers chiffres du numéro de la pièce aux seules fins d’authentification de l’utilisateur », indique La Poste, et c'est un détail que nous avons pu vérifier. Dans un troisième temps, le service procède à la vérification du numéro de téléphone mobile, en demandant de saisir un code de vérification reçu sur ce dernier au nom de « La Poste » et signé de « L'Identité Numérique ». Vous devez ensuite confirmer votre adresse postale.

Puis vient l'étape de la vérification de l'identité qui, elle, peut paraître un peu plus complexe. Elle peut d'abord prendre une forme plus « traditionnelle », avec une vérification en face-à-face (qui est « temporairement indisponible », nous affiche le site), que ce soit à domicile lors d'un passage programmé de votre facteur qui procédera aux vérifications, ou en bureau de Poste. Mais elle peut aussi prendre une forme 100% en ligne.



StopCovid pour Android À télécharger :

La reconnaissance faciale utilisée pour la vérification de l'identité en ligne

Dans le cas où l'utilisateur décide de recourir à une vérification en ligne, il reçoit une lettre recommandée électronique envoyée par AR24, partenaire de La Poste, qui permet à l'utilisateur de procéder à la vérification de son identité grâce à la reconnaissance faciale via la caméra de son ordinateur ou de son smartphone, renforcée par celle de sa pièce d'identité, faite en amont lors de l'inscription à l'Identité Numérique.

AR24 prend en charge la reconnaissance faciale pour prouver votre identité avant « d'ouvrir une lettre recommandée » en ligne

Une fois le mail valant lettre recommandée reçu, vous pouvez procéder à l'authentification en choisissant l'option de « l'identification visuelle », qui sur le papier ne prend que deux minutes, muni de sa pièce d'identité et d'une caméra. Pour réceptionner votre recommandé, il suffit de scanner votre pièce, recto et verso, et de vérifier que vous en êtes bien le propriétaire en vous livrant à une courte vidéo dans laquelle on vous demande de prononcer trois chiffres et d'effectuer une action, comme regarder vers tel ou tel côté par exemple. Une fois l'identification visuelle effectuée, vous êtes notifié par mail par AR24 et récupérez un code d'activation à six chiffres dans votre lettre recommandée, code que vous devrez ensuite entrer (outre un code secret à instaurer) dans l'application mobile « L'Identité Numérique » pour finaliser votre activation.

Ensuite, vous pourrez, grâce à un seul identifiant, accéder à des centaines de sites et ne plus remplir de formulaires ni transmettre votre pièce d'identité pour prouver votre identité. Concernant l'aspect sécuritaire, La Poste prévient que l'utilisateur reçoit une notification à la moindre tentative de connexion suspecte.