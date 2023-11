Sites porno : Docaposte (La Poste) teste une solution béton pour garantir l'anonymat des internautes et protéger les mineurs

L'expérimentation est en cours depuis plusieurs semaines avec des sites pour adultes. Elle devrait prendre fin d'ici le début de l'année 2024, et enfin offrir une réponse aux autorités, qui font pression depuis de longs mois sur les grandes plateformes pour adultes. La solution de Docaposte pourrait en plus, dans le cas où elle suscite entière satisfaction du côté du gouvernement et de l'ANSSI, être généralisée et dépasser le cadre des sites pour adultes.