En échange de 50€ pour 6 mois, seriez-vous prêt à ouvrir un relais colis chez vous ?

Avec internet, les manières de se faire un petit peu d'argent en plus du salaire ont explosé. La preuve avec la question des colis. Avant, il s'agissait d'un monopole de La Poste et des grands transporteurs. Or aujourd'hui, il est possible de participer à ce service, en ne faisant pas grand-chose.

C'est ce que rapporte RTL, qui est allé à la rencontre de personnes dont l'habitation est devenue un dépôt pour les colis des particuliers. Ils n'ont en effet qu'à recevoir ces derniers de la part des transporteurs, avant de signaler la disponibilité des produits.