Marre de rater la livraison de vos colis ? Boks a peut-être la solution : sa "boîte à colis connectée"

Boks explique : « Grâce à son système d’ouverture via code clavier, la boîte à colis connectée est compatible avec 100 % des transporteurs et

100 % des e-commerçants. Ses différents formats lui permettent d’accueillir plus de 97 % des colis. Pas de besoin de raccordement électrique ni de connexion

internet : le système propriétaire breveté et la connectivité Bluetooth Low Energy de Boks la rendent

entièrement autonome ». Côté alimentation, on retrouve ici une batterie lithium, qui promet une autonomie de deux à trois ans.

Selon Boks, la boîte à colis assure la réussite à 100 % des livraisons de colis à domicile, avec la ferme volonté de « révolutionner l'impact logistique du dernier kilomètre », en garantissant la réception d'un colis 24h/24 et 7J/7.