Voici Caveasy, la cave à vin connectée made in France

Nous vous disions que cette cave connectée nous promet d'être accessible à toutes et tous, sans qu'il soit nécessaire d'être un expert en vin. Caveasy tient-il sa promesse ? Il semblerait que oui, puisqu'une fois vos bouteilles enregistrées dans l'application, cette dernière se charge du suivi de vos vins en calculant les dates d'apogées, ce qui permet de goûter le précieux nectar au moment opportun. Et Caveasy possède un autre avantage : connecter ses clients-utilisateurs à une gamme de services qui permet de profiter de son vin et de leur indiquer quel est celui qui est le plus adapté à tel ou tel type de plat.