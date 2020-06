Koh-Lanta : un jeu vidéo basé sur l'émission annoncé par Microids

C'est via un communiqué que Microids a annoncé l'arrivée d'un jeu d'aventure Koh-Lanta en 2021 sur consoles de salon. Les supports exacts n'ont pas encore été précisés. Ce projet est rendu possible grâce à l’association entre l'éditeur et la société ALP. Ce partenariat a déjà donné naissance à des jeux vidéo Fort Boyard.