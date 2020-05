Le Seigneur des Anneaux : le jeu vidéo next-gen s'offre ses premiers visuels

La fameuse saga écrite par J. R. R. Tolkien fera bientôt son grand retour du côté des jeux vidéo, avec un titre entièrement focalisé sur Gollum. C'est cette production qui s'illustre aujourd'hui via plusieurs images inédites.

C'est le studio Daedalic Entertainment (State of Mind, The Long Journey Home...) qui s'occupe de cette adaptation. En janvier dernier, nous apprenions que le jeu allait être centré sur le personnage de Gollum. De plus, l'accent sera mis sur la narration plutôt que sur l'action via des choix cornéliens à faire au cours de l'aventure. Pour l'instant, le scénario n'a pas été détaillé en profondeur.

Gollum pas très beau !

Nous avions également appris que ce The Lord of the Ring: Gollum sortira sur PS5 et Xbox Series X (en plus d'une version PC). Les premières images in-game sont donc très attendues puisqu'elles sont censées mettre en avant la puissance des prochaines consoles de Sony et Microsoft. Hélas, la déception est grande à ce niveau.

En plus des visuels disponibles dans cet article et via le tweet ci-dessus, vous pouvez visionner d'autres captures sur Allgamesdelta.net. Les développeurs de Daedalic ont visiblement opté pour une direction artistique plus « cartoonesque ». Il est donc difficile de juger des performances réelles des futures consoles.