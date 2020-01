Le jeu Le Seigneur des Anneaux centré sur Gollum sortira sur PS5 et Xbox Series X en 2021

Gollum sera le personnage principal

Moins de violence pour plus de narration

Lire aussi :

La série Le Seigneur des Anneaux perd un de ses acteurs principaux



© Edge

Source : All Games Delta

C'est donc via le numéro de février 2020 du magazine Edge que le titre développé par le studio Deadalic Entertainment est revenu sur le devant de la scène. Il s'agit d'un jeu action-aventure dans lequel le joueur incarnera Gollum. Cependant, nous ne contrôlerons pas le petit monstre misérable mis en scène par Peter Jackson au cinéma. Les développeurs livreront leur propre interprétation de Gollum à travers cette production.Le producteur dea précisé qu'Andy Serkis n'a pas été utilisé comme modèle pour le personnage du jeu. Sa taille et son apparence risquent donc d'être radicalement différentes. Ce sera la même chose pour les fameux Nazgûl qui apparaîtront différemment dans ce soft. Le scénario est encore très mystérieux mais nous savons que Gollum sera à un stade très avancé de sa corruption envers l'anneau unique.En ce qui concerne le gameplay, Deadalic a précisé que les joueurs arpenteront des niveaux immenses. Il y aura une bonne dose d'infiltration et il faudra gérer un système de « double personnalité » pour Gollum. Cette mécanique de gameplay nous forcera à faire des choix difficiles au fil de l'aventure. D'après l'équipe en charge du développement, cet épisode sera beaucoup moins violent que le reste de la saga.Enfin, le studio a également mentionné le fait que le contrat signé avec Middle-earth Entreprises s'étend sur plusieurs années. Ainsi, deux ou trois jeux sont prévus. La sortie dese fera en 2021. Et oui, il s'agira d'un titre nouvelle génération puisqu'il est prévu sur PS5 et Xbox Series X. Une version PC est également en cours de développement. Le jeu pourrait donc se dévoiler plus en profondeur durant l'E3 2020 en juin prochain.