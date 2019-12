La série Le Seigneur des Anneaux perd son acteur principal

À la recherche d'un remplaçant

Depuis 2017 et l'annonce d'une sériepar Amazon, les informations à ce sujet tombent aux compte-gouttes ... Alors que la première saison est prévue pour 2021, la série vient de perdre l'un de ses acteurs phares.Au mois de septembre dernier, Variety annonçait que Will Poulter rejoignait le casting du. Une véritable aubaine pour le jeune acteur, tant la série est attendue par des millions de fans. Avec des rôles dansou encore l'épisodede, le jeune acteur avait là une opportunité en or, qui ne serait finalement plus d'actualité.L'équipe de la série est en effet à la recherche d'un nouvel acteur pour remplacer Will Poulter, en raison, à priori, de problèmes d'emploi du temps. On connaît d'ores et déjà les créatifs qui travaillent sur la série tirée de l'univers de J.R.R Tolkien, et des noms comme Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Maxim Baldry et Ema Horvath complètent déjà le casting. Il nous faut désormais nous armer de patience pour connaître la nouvelle tête d'affiche de la série. Tournée en Nouvelle-Zélande , elle devrait se dérouler lors du Second Âge de la Terre du Milieu, une longue époque qui s'étend sur plus de 3 000 ans, qui a vu les Anneaux de Pouvoir être forgés.