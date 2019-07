Le Seigneur des Anneaux : l'équipe créative derrière la série d'Amazon dévoilée

Une série attendue au tournant !

Du beau monde sur le pont

Source : Deadline

Malgré le fait que la sortie n'est pas attendue avant plusieurs mois, de nouveaux détails viennent d'être communiqués au sujet de cette énième adaptation.Rappelons que l'histoire de la série se déroulera durant le Deuxième Âge et nous n'avons pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Cependant, il est clair que Frodon et ses compagnons n'apparaîtront pas dans l'œuvre d'. Les événements se dérouleront bien avant ceux dépeints dans la première trilogie de Peter Jackson, mais quelques clins d'œil ne sont pas à exclure. Les fans devraient donc être aux anges puisque cette période n'a jamais été explorée en dehors des bouquins de Tolkien.Si le voile n'a pas encore été levé sur le casting de la série, l'équipe créative, elle, commence à bien se dessiner. Ainsi, nous savions déjà que c'est l'espagnol J.A. Bayona ) qui s'occupera de la réalisation des deux premiers épisodes. Au scénario, le duo composé de J.D. Payne et Patrick McKay sera à l'œuvre. Aujourd'hui,viennent d'être annoncés par Amazon.Une grande partie des membres l'équipe créative de la sériea travaillé pour d'autres écuries par le passé, comme HBO par exemple. Ainsi, Bruce Richmond (), Gene Kelly (), Justin Doble () et Jason Cahill () seront producteurs exécutifs. Nous retrouvons même Gennifer Hutchison () en tant que productrice.Sans tous les citer, d'autres membres ont travaillé sur des licences bien connues du cinéma commeet. Bref, l'équipe créative de la sérieest composée de personnes expérimentées. De quoi rassurer les fans en attendant les premières images. Cependant, il faudra être patient car Amazon a bien précisé que la série ne sera pas disponible avant 2021 sur Prime Vidéo.