J.A. Bayona réalisera la série Le Seigneur des Anneaux d'Amazon

J.A. Bayona, ou l'amour du fantastique

Un préquel de la trilogie de Peter Jackson

Source : Engadget

Le réalisateur espagnol s'y connaît en mondes fantastiques, puisqu'on lui doit notamment les filmset le plus récentLa série tant attendue duproduite parse fait discrète depuis quelque temps, seule une simple carte de l'Ouest de la Terre du Milieu a été dévoilée. Mais on apprend désormais queréalisera les deux premiers épisodes, en apportant sa touche personnelle au monde créé par J.R.R. Tolkien il y a des décennies.Le réalisateur s'est exprimé sur son rapport avec ce dernier, en mettant en avant le fait que «». Avant d'ajouter qu'il était «».Bayona aura la lourde tâche de donner vie au scénario imaginé par J.D. Payne et Patrick McKay, et s'il ne réalise que les deux premiers épisodes,Presqueaprès que Peter Jackson nous a fait cadeau de la trilogie du, les studios d'Amazon se sont lancés dans un défi de taille : proposer une série explorant encore plus l'univers fantasy de Tolkien , en se concentrant sur les événements du. Précédant le premier film, c'est la période durant laquelle l'elfe Celebrimbor et un Sauron bien en chair et en os forgèrent les anneaux de pouvoirs...Avecpour les deux premières saisons, le budget de la série explose les records (le double du budget de la trilogie de Jackson) etsur Amazon Prime semble bien parti pour devenir la série TV la plus chère de tous les temps.Dans un monde post Game of Thrones , Amazon apour sa future série et espère rivaliser avec le blockbuster de HBO. Un but qui ne semble pas si inatteignable, puisque le monde de Tolkien ne cesse de faire rêver le public et ne semble pas s'essouffler pour un sou.