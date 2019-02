Amazon tease sa série Le Seigneur des Anneaux avec une carte interactive

Une carte qui ne dit pas grand chose

Pas d'affolement, car cette série très attendue ne sortira passur le service de streaming vidéo du géant de la vente en ligne. À l'heure actuelle, nous savons peu de choses sur ce projet qui sera sans aucun doute très ambitieux. Cependant,a voulu faire sensiblement monter la pression en donnant accès à une carte interactive.Cette dernière détaille plusieurs zones bien connues des amoureux de la franchise. Nous retrouvons ainsi le Mordor, la région aride de Khand et plus principalement le royaume du Gondor. Les fans comme les nouveaux venus pourront donc visiter des lieux emblématiques déjà observés dans la trilogie de Peter Jackson. Vous pouvez consulter la carte à cette adresse Cette nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux aura droit àet l'histoire se déroulera avant celle contée dans les films. Les scénaristes J.D Payne et Patrick McKay () sont chargés du scénario.