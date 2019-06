Game Of Thrones, le tournage du spin-off aurait déjà débuté en Irlande

Un timing non confirmé

Source : Entertainment Weekly

Diffusée entre le 14 avril et le 19 mai 2019, la huitième et ultime saison de la mythique série d', j'ai nommé, a laissé toute une communauté de passionnés orphelins... jusqu'au prochainde la saga, annoncé par la chaîne américaine pour l'. Intitulé «», ce préquel se déroulerait plusieurs milliers d'années avant les aventures de Jon Snow et ses consorts.D'après, le tournage de cette nouvelle production audiovisuelle a d'ores et déjà, là où d'innombrables scènes ont déjà été enregistrées au cours des huit premières saisons. De son côté,, dans un mail envoyé à CNET Si diffusion en 2021 il y a, le tournage ne devrait, dans tous les cas, pas tarder à pointer le bout de son nez.