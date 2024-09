Techncis profite de l'IFA pour exhiber ses nouvelles enceintes SC-CX700, lesquelles promettent d'allier l'expertise de la marque, un style contemporain, et de quoi répondre à la tendance d'écoute sans fil. Avec leur côté « plug and play », les SC-CX700 promettent d'offrir « une expérience musicale inégalée, plus immersive et plus percutante que jamais ».