Philips présente ses nouveautés audio 2022 : home-cinema premium et sport au programme

Enfin, deux enceintes Bluetooth complètent les annonces de Philips. Celles-ci affichent un design général identique, mais se différencient par leur taille et leur approche sonore. Les S7807 et S4807 sont ainsi des modèles waterproof à la construction robuste et livrés avec une lanière. La connectivité des deux modèles repose sur une puce Bluetooth 5.2, avec un support de la connexion Multipoint et l'utilisation possible en kit main libre.