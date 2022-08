IFA : Philips dévoile l'enceinte connectée/Atmos Fidelio FS1 ainsi que 4 nouvelles barres de son

De leur côté, les B7807 et B7207 sont des barres de son 3.1 et 2.1 non compatibles DTS Play-Fi et non connectées d'une manière générale. La B7807 est très proche techniquement de la B8507, car elle conserve la même architecture audio, une puissance équivalente et l'intégration d'une prise HDMI eARC, le tout avec support du Dolby Atmos. Moins ambitieuse, la petite B7207 ne possède que 4 haut-parleurs, est seulement compatible Dolby Digital et se limite à une connectique HDMI ARC, et non eARC. Elle est donc une sorte d'entrée/milieu de gamme un peu supérieure à l'actuelle B6405. Annoncées pour le mois de novembre, ces barres de son n'ont pas encore de prix officiel.