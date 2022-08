Philips OLED+ : une dalle OLED EX Royal et de l'Ambilight next gen pour se mettre bien

Enfin, l’OLED+907 se distingue par un tarif plus accessible et un concept audio (toujours signé Bowers & Wilkins) 3.1 de 80 W directement intégré au design du téléviseur. On y retrouve le processeur P5 AI de 6eme génération, et la dalle OLED EX Royal pour des capacités lumineuses similaires à celles de l’OLED+937. En revanche, seuls les téléviseurs de 55 et 65 pouces seront équipés de cette dalle de nouvelle génération. Le modèle de 48 pouces se contentera certainement d’une dalle W-OLED plus classique et sans une dissipation thermique aussi efficace.

Pour terminer, une Game Bar ainsi qu’une nouvelle fonction VRR Shadow Enhancer se trouvent également parmi les nouveautés de ces téléviseurs. Précisons qu’ils tourneront tous sur « une version sur mesure du système d’exploitation Android 11 »