Disposé sur trois côtés avec le Philips OLED+ 959, l’Ambilight Plus fait la différence grâce à de petites lentilles placées devant chaque LED. Le but est d’augmenter la résolution de chaque faisceau lumineux afin de reproduire plus précisément, sur une plus grande profondeur, l’image affichée à l’écran. Alors que l’Ambilight permettait jusque là de projeter les couleurs dominantes de l’image avec une précision relative, l’Ambilight Plus va beaucoup plus loin : il projette au mur un éclairage beaucoup plus précis, si bien que la structure même de l’image affichée à l’écran devient reconnaissable au mur. Il permet de créer un halo plus large, avec des effets bidimensionnels et la capacité de projeter jusqu’à quatre halos sur des profondeurs différentes.