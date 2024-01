Philips dévoile ses nouveautés TV et met le paquet sur l’OLED

L’OLED+ 959 possède tous les atouts d’un téléviseur haut de gamme. Son design bien sûr, mais surtout du côté de l’image, avec un support des formats HDR10+ Adaptive, HDR HLG, et Dolby Vision, grâce au processeur P5 AI Dual Engine Gen8, et à de nombreuses fonctionnalités et compatibilités (eARC, ALLM, G-Sync et FreeSync Premium Pro, etc.), notamment avec une nouvelle Game Bar qui permettra aux joueurs d’avoir encore plus de contrôle sur les options gaming. Du côté du son aussi, avec une section audio 5.1.2 signée Bowers & Wilkins qui embarque deux nouveaux haut-parleurs et des tweeters à dôme en titane. Au total, 18 haut-parleurs composent ce système, pour une puissance maximale de 102 W.



Philips a cependant travaillé sur les principaux avantages qui font de lui un acteur unique sur le marché du téléviseur, à savoir son processeur P5, et le système d’éclairage ambiant Ambilight. Se présentant comme une version plus sophistiquée et dynamique, L’Ambilight Plus équipe ce téléviseur avec un éclairage sur trois côtés. Philips évoque l’utilisation de lentilles spéciales, contrôlées indépendamment les unes des autres, pour créer « un halo plus large avec des effets bidimensionnels uniques », et projeter jusqu’à quatre halos différents à des profondeurs différentes en vue d’améliorer l’immersion.