Philips OLED et The One : Ambilight amélioré, IMAX Enhanced, OLED EX, les annonces à retenir

Certaines fonctionnalités citées pour les OLED 807 et 707 sont également présentes, comme la Game Bar et un système audio capable de fonctionner comme un haut-parleur central, le tout compatible avec les technologies DTS Play-Fi et Dolby Atmos. L’Ambilight se contente d’être positionné sur trois côtés pour la série The One. Enfin, on retrouve bien un support multi-HDR, mais pas l'IMAX Enhanced.



Le Philips The One PUS8807 sera disponible en 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, mais aussi, et pour la première fois, dans une généreuse diagonale de 86 pouces.