Philips lance son premier TV OLED 77", avant d'aller vers encore plus grand ?

En attendant, le Philips 77OLED806 devrait séduire les amateurs et amatrices de cinéma et de jeu vidéo à la recherche d’un téléviseur grand format. Ce modèle arrive en effet avec une connectique HDMI 2.1 et le support de la 4K à 120 Hz, du VRR et du FreeSync , de l’ALLM ou encore de l’eARC. Le processeur P5 Perfect Picture est bien sûr de la partie, tout autant que l’éclairage Ambilight, sur les quatre côtés du téléviseur. Enfin, la compatibilité multi-HDR avec la présence de l’HDR10+ et du Dolby Vision vient apporter un atout supplémentaire aux téléviseurs OLED de la marque.