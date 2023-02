META et OLED EX, Ambilight, dalle 42 pouces : Philips peaufine ses nouveaux téléviseurs OLED

La technologie META ne suffit cependant peut être pas à Philips pour clairement se démarquer. Le fabricant compte en effet sur son expertise en matière de traitement d’image pour aller plus loin, et bien sûr à son système Ambilight le plus souvent très apprécie des consommateurs. Cette nouvelle génération de dalle est donc logiquement accompagnée du processeur Philips P5 de 7eme génération. Au rayon des nouveautés, Philips a peaufiné sa fonction « Ambient Intelligence V2 » qui permet d’ajuster automatiquement certains réglages d’image en fonction de l’environnement de la pièce où se trouve le téléviseur ; on parle notamment d’ajustement au niveau de la température de couleurs et du gamma, et sans oublier de la luminosité. Philips entend également se démarquer sur la mise à l’échelle avec une fonction Super Resolution qui serait capable d’aboutir à une image plus nette et riche en détails qu’auparavant. L’autre optimisation conséquente par rapport au modèle de l’an passé est la compatibilité du Dolby Vision à 120 Hz. Bien entendu l’OLED908 prend en charge VRR, ALLM et 4K à 120 Hz, via deux ports HDMI 2.1.