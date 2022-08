Philips dévoile un téléviseur Mini-LED premium pour compléter son catalogue

TP-Vision évoque « une qualité d’image hors pair » pour qualifier son nouveau téléviseur Philips PML9507. Doté d’une dalle VA 120 Hz et du processeur P5 AI de 6e génération, ce modèle serait capable d’atteindre un pic lumineux de 1 500 nits. Si l’on en croit les promesses du fabricant avec ses OLED+937 et OLED+907, la différence n’est pas si grande en matière de pic lumineux puisque ces derniers sont annoncés avec un pic de 1 300 nits grâce à leur dalle OLED EX Royal et leur dissipateur thermique. Les différences se trouvent sans doute dans l’efficacité lumineuse plutôt que dans la mesure du pic.