Panasonic TV : un large choix en LCD, Mini LED en prime, pas plus grand que 75 pouces

Si vous avez suivi notre dernier article concernant les cinq nouvelles séries OLED, vous avez sans doute remarqué que Panasonic ne semble pas prendre le virage que l’on observe chez d’autres fabricants. On pense d’abord aux stratégies des constructeurs sur lesquelles on observe un focus plus marqué sur la technologie Mini LED, parfois au détriment de l’OLED, et bien sûr à l’ouverture de plus en plus franche sur le marché des téléviseurs de (très) grande taille, sur lequel Hisense et TCL n’ont pas hésité à mettre le paquet.