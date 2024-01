CES 2024 : Panasonic dévoile son Z95A, une TV OLED MLA 144 Hz

Du côté de l’HDR, Panasonic propose le Dolby Vision IQ comme l’HDR10+ et HDR10+ Adaptive. Cette année, le capteur Intelligent Sensing sera capable d’adapter non seulement la luminosité par rapport à l’environnement lumineux ambiant, mais aussi la température de couleurs.



Autre changement important, les Z95A et Z93A ne seront pas animées par MyHomeScreen. Panasonic a en effet scellé un accord avec Amazon pour faire passer ses téléviseurs OLED sous Fire TV. L’OS maison du constructeur, dénué de publicité, passe peu à peu à la trappe et d’autres produits sous Fire TV devrait certainement être annoncé.