Panasonic lance son tout premier téléviseur Mini-LED avec le MX950

Panasonic a donc placé sa confiance sur l’OS d’Amazon pour ses téléviseurs MX800. Ces derniers se déclinent en une offre complète avec un total de 5 diagonales qui vont de 43 à 85 pouces. On y retrouve ce qui fait le succès des télévisions de la marque, à savoir le processeur HCX et ses divers traitements vidéo ainsi que le support complet des signaux HDR. L’audio et le gaming ne sont pas en reste, notamment avec l’ALLM, et aussi un Game Mode qui réduit l’input lag et la latence. Ce sont toutefois des points où le MX800 se montre plus limité que les références haut de gamme, notamment avec la présence de la norme HDMI 2.0 et un système audio limité à une puissance de 20 W.



La série MX700 tourne quant à elle avec Google TV, une interface que l’on ne présente plus. Elle sera disponible en diagonale de 43, 50, 55 et 65 pouces, et inclut des caractéristiques techniques assez proches des téléviseurs LED MX800.