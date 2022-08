Google lui-même reconnaît ce défaut à ses Google TV

Si aujourd'hui, le Chromecast avec Google TV fait office de vitrine pour le système, et que de nombreux téléviseurs, notamment chez Sony, et box TV sont équipés de Google TV, ce dernier fait toutefois l'objet de certaines critiques, à commencer par la lenteur générale dans la navigation.

Google a entendu les remarques de ses utilisateurs et vient d'y répondre en annonçant dans un billet de blog des améliorations générales à travers tout le système. Google TV sera très bientôt plus rapide grâce à des optimisations CPU et un usage plus raisonnable de la mémoire vive. Ils réduiront notamment le délai de chargement de l'écran d'accueil et des onglets « Pour vous » et « Live » ainsi que du chargement d'un profil enfant, qui pouvait prendre de trop longues secondes avant de s'afficher à l'écran.

Google TV va également proposer une option supplémentaire pour dégrossir le stockage de votre appareil. Un menu « Libérer le stockage » permettra de nettoyer les caches et de désinstaller en un clic les applications dont vous ne vous servez plus. Le système optimisera également le stockage en arrière-plan lors de l'utilisation pour éviter de manquer de place au moment de l'installation d'un logiciel.

Ces améliorations sont en cours de déploiement chez les premiers utilisateurs et devraient concerner l'ensemble des appareils sous Google TV dans les prochaines semaines.