Hisense dévoile sa gamme de barre de son juste avant le coup d'envoi de l'Euro 2021

La barre de son HS512 trône au sommet de cette gamme. Ce modèle 5.1.2 canaux s’appuie sur 11 haut-parleurs intégrés et un caisson de basses sans fil. Il bénéficie des technologies Dolby ATMOS et DTS:X pour une puissance totale de 760 W. Il propose 5 modes : cinéma, sport, musique, news et nuit. Les options de connexion comprennent 3 ports HDMI, du Bluetooth 4.2, une prise AUX analogique, de l’USB, une prise optique et une prise coaxiale ; la fonction 4K pass through intégré est présente. Cette barre de son HS512 est affichée à un prix public conseillé de 549 euros.