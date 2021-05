TV, vidéoprojecteur, barre de son : comment bien s'équiper pour profiter de l'Euro 2021 de Football ?

Pour terminer, LG n’est pas en reste puisque pas moins de 5 modèles bénéficient ou vont bénéficier de remises à l’occasion de cette coupe d’Europe. LG CX, la gamme de téléviseurs OLED de l’an passé, voit ainsi ses modèles de 55 et 65” profiter d’une promotion de 300€ pour le premier et 500 pour le second. Deux séries du millésime 2021 vont également être un peu plus abordables durant cette période. Les gammes G1 et C1 vont afficher des promotions allant de 300 à 1000 €, sur les versions 55 et 65” mais aussi 77 pouces pour le LG C1. Ces offres prennent place chez Boulanger, Darty et Fnac; attention cependant, le LG OLED77C1 est uniquement remisé chez Boulanger.