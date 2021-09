Bose Smart Soundbar 900 : l'Américain dévoile sa première barre de son Dolby Atmos

La base de ce modèle est sa compatibilité avec les TV (jusqu'aux formats Atmos), mais également son approche connectée. La Bose est ainsi

compatible, via son module Wifi et sa prise RJ45, à l'écosystème multiroom de la marque, ainsi qu'au protocole Airplay 2 d'Apple, et Spotify Connect. En outre , la Smart Soundbar 900 intègre la technologie SimpleSync, qui lui permet de se synchroniser facilement avec des casques et enceintes Bluetooth compatibles.