De son côté, la barre de son B8200, prévue pour août, est un modèle plus compact avec 811 mm de large et 37 mm de haut). Avec une puissance de 160W RMS, elle propose une configuration 2.1 avec des tweeters et haut-parleurs pleine gamme, accompagnée d'un subwoofer à double transducteur (120W) utilisable en position verticale ou horizontale.