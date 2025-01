Les téléviseurs Mini-LED se déclinent avec les MLED950 et MLED910, intégrant un taux de rafraîchissement de 144 Hz, l’Ambilight Plus et un système sonore renforcé. De son côté, le PUS9000, un modèle QLED, vise à offrir une alternative plus abordable avec un processeur P5 et une compatibilité gaming avancée via Game Bar 2.0.



L’ensemble de la gamme 2025 intègre le système d’exploitation Titan OS, la nouvelle application Moments permettant le partage rapide de photos sur grand écran, ainsi que le moteur Intellisound, optimisant l’audio en fonction du contenu visionné.