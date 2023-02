Philips fait le plein de nouveautés sur l'audio nomade avec Fidelio et Go Sport

Après un Fidelio L3 franchement réussi en matière de performances audio, Philips renouvelle le casque phare de son catalogue avec un Fidelio L4 qui apporte quelques améliorations significatives. Le L4 promet, en effet, un port plus confortable selon le constructeur, grâce à une conception partiellement revue notamment avec un arceau plus arrondi que celui du précédent modèle.



D’un point de vue technique, le Fidelio L4 conserve son haut-parleur de 40 mm, mais il se revêt désormais de graphène afin de lui assurer une meilleure rigidité pour un son plus net dans les hautes et moyennes fréquences et une plus faible distorsion, sans pour autant faire gagner du poids à l’ensemble. On y retrouve également une connexion multipoint que Philips avance comme étant « ultra fiable et économe en énergie » grâce au Bluetooth 5.3, ainsi que l’ajout des codecs LC3 et LDAC qui vient compléter la connectivité de ce casque en plus des connexions filaires (mini-jack 3.5 mm et USB-C).