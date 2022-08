IFA : des casques Philips pour sportifs, enfants et télétravailleurs

De leur côté, les K4607 s'adressent à une autre cible turbulente, les enfants. Ce modèle s'articule autour du même principe, à savoir de la conduction osseuse, ce qui préserve les tympans. Un peu plus coloré (gris et vert), l'appareil dispose d'un limiteur de volume et fonctionne avec le Bluetooth 5.2 (avec un microphone intégré). Plus petit et plus léger que les autres modèles tour de nuque, le K4607 est certifié IPX5 et annonce une autonomie de 5 heures. Cette référence mini sera disponible en novembre pour 99,99 euros.