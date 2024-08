MisterDams

Perso, je compare pas la livraison Uber Eats avec une commande Carrefour, ou une commande Carrefour avec une commande Amazon.

Se faire livrer un dîner en vacances, c’est plutôt normal. Carrefour peut l’être aussi si la commande est conséquente, après tout si on se fait livrer les courses à la maison, pourquoi ne pas faire pareil en vacances.

Amazon c’est déjà un peu plus étonnant, perso je dois pas rester assez longtemps en vacances pour en avoir besoin et être sûr de le recevoir avant de repartir… et je dois pas être assez accroc au shopping non plus.

Cela dit si j’avais oublié de prendre un truc pas cher mais important (genre un chargeur de téléphone), ça serait pas inenvisageable, même si je me vois pas spécialement demander au livreur d’aller à l’emplacement de camping.