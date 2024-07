N'utilisez jamais votre téléphone si vous devez communiquer votre code de sécurité au livreur Amazon

Tiburon

Ma solution : je ne fais plus livrer ce genre de produits chers venant de chez Amazon (ou autres). Ça devient de plus en plus problématique. Exemple : un aspirateur livré mais qui a passé la journée devant la maison sous l’humidité et qui par miracle n’a pas été volé, un smartphone volé par le livreur et la même chose pour ma femme avec un ordinateur portable. J’achète en click et collect chez Darty, FNAC ou Boulanger et je récupère moi-même le matos. Et en prime, je m’économise Amazon Prime qui sert de moins en moins !