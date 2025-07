Revenons plus précisément au centre de distribution de Brétigny. Ce dernier dispose de 150 postes de mise en stock, et autant en prélèvement, situés à un niveau supérieur de celui où arrivent les marchandises, où se trouvent les convoyeurs. Ces postes sont justement connectés par 5 à 7 kilomètres de convoyeurs. Notons qu’ils sont modulaires et peuvent basculer entre le stockage des marchandises, et le prélèvement des produits pour expédition, selon les besoins. « On est capable de le faire, et vice versa », confirme Jean-Stéphane Phinera-Horth. « La flexibilité est cruciale pendant les pics d’activité. » Et les Prime Days en sont une !