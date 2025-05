Vulcan est déjà opérationnel à Spokane (États-Unis) et à Hambourg (Allemagne). Forcément, il finira par arriver en France. Le robot s'attaque aux tâches qui peuvent poser problème. Il prélève et range principalement dans les rangées supérieures des « pods » situées à 2,4 mètres de hauteur, et élimine le besoin d'escabeaux pour les employés. Du coup, la machine réduit la fatigue associée à ces mouvements répétitifs pour les collaborateurs bien humains.