Saviez-vous qu'IKEA a des drones ? Mais ils ne sont pas à vendre

À propos de ces investissements, un responsable de l'entreprise commente : « Cela améliore le bien-être de nos collègues, réduit les coûts opérationnels et nous permet de devenir plus abordables et plus pratiques pour nos clients. » De notre côté, nous attendons toujours les robots vendeurs bleu et jaune portant des noms cocasses et équipés de crayons de bois (ou de crayons à papier, personne ne juge personne).